إقبال لافت على «منتجات مزارعنا».. و«السوق المجتمعي» يلفت الأنظار

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

اختتمت بلدية العين فعاليات معرض «منتجات مزارعنا» في منطقة الشويب في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، والذي استمر على مدى 3 أيام متتالية.

وشهد المعرض الذي انطلق بالتعاون مع هيئة السلامة الغذائية، وجمعية سند المرأة، ونادي تراث الإمارات، وشركة سويدان، وصندوق دعم الوطن، إقبالاً كبيراً من الزوار والمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتضمنت الفعالية، سوقاً مجتمعياً للمزارعين المحليين، بهدف عرض وبيع المنتجات الزراعية الطازجة، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة من المأكولات والمشغولات اليدوية والمنتجات التقليدية، ومسابقات وعروض متنوعة للجمهور، بالإضافة إلى ركن ألعاب الأطفال والتلوين.

وتهدف هذه المبادرة، إلى تمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية من تسويق منتجاتهم مباشرة إلى أفراد المجتمع، مما يسهم في تحسين دخلهم ودعم استدامة مشاريعهم، بالإضافة إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتشجيع سكان المنطقة على استهلاك المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، بما يسهم في تعزيز الوعي الغذائي ونمط الحياة في المنطقة.

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم المزارعين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، حيث استعرض المعرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، منها الخضراوات والفواكه وعسل النحل الطبيعي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة.

وأضاف المنصوري، أن مشاركة الهيئة تهدف إلى تقديم الدعم المستمر للمزارعين في إمارة أبوظبي، من خلال توفير منصات تسويقية ملائمة، تساعدهم على تحسين عوائدهم الاقتصادية، وتعزيز استدامة أعمالهم، وصولاً إلى تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة إلى المستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء.

وقال: «تعكس هذه المشاركة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز مكانة القطاع الزراعي المحلي، كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة». وتدعو الهيئة، الجمهور لزيارة مثل هذه المعارض، التي تُقام على مستوى الإمارة، والاستفادة من المنتجات الطازجة بجودة عالية، وأسعار تنافسية، ودعم المزارعين في إمارة أبوظبي، والمساهمة بشكل مباشر في دعم المنتج المحلين فضلاً عن الاطلاع على قصص نجاح المزارعين، والتفاعل معهم بشكل مباشر.