أبوظبي وسيؤول تعززان التعاون في مجالات التنمية الذكية والمستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد برئاسة محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتنقل المستدام، وتطوير المدن الذكية.

وشهدت الزيارة، سلسلة من الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى، التقى خلالها معالي الشرفا، أوه سي هون، عمدة سيؤول، ولي سانغ كيونغ، نائب وزير شؤون الأراضي والبنية التحتية، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، عبدالله سيف النعيمي.

وأكدت هذه اللقاءات الاستراتيجية عمق الشراكة المتنامية بين العاصمتين في ضوء اتفاقية «المدن الصديقة» التي وُقِّعت العام الماضي، كما ركّزت على تبادل الخبرات في مجالات التنمية الموجهة نحو النقل، وتقنيات التوأمة الرقمية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحسين الخدمات العامة.

وقال الشرفا: «تعكس هذه الزيارة التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الشراكات العالمية، التي تسهم في تطوير مدن أكثر استدامة وذكاء وملاءمة للعيش في المستقبل، ومثل هذه اللقاءات الدولية تتيح لنا فرصاً قيمة لتبادل الخبرات والمعارف، بما يدفع عجلة التقدم المشترك، ويضع الإنسان واحتياجاته وتطلعاته في قلب كل رؤية، وكل خطة، وكل مجتمع نبنيه». وفي إطار الزيارة، ألقى معالي رئيس دائرة البلديات والنقل، كلمة خلال افتتاح معرض المدن الذكية العالمي 2025، الذي أقيم في مدينة بوسان خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو، أشاد فيها بما حققته بوسان من إنجازات في مجال التطوير العمراني، مؤكداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقنيات الحديثة، لتحويل المدن إلى مناطق حضرية نابضة بالحياة.

كما شدد معاليه، في كلمته على الدور الحيوي لمثل هذا المعرض في تبادل الرؤى حول أهمية أنظمة النقل الذكية، والخدمات العامة المتقدمة، والبنية التحتية القادرة على مواجهة تحديات المناخ، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في بناء مدن مرنة تتمحور حول الإنسان، وقابلة للتكيف مع المستقبل. وفي ختام الفعالية، تسلّم معالي الشرفا جائزة تقديرية لمساهمة الدائرة في إنجاح أعمال المعرض.

اجتماعات وندوات

شارك الوفد في سلسلة من الاجتماعات والندوات، تضمنت «ندوة تطوير المدن والتنقل الذكي»، التي عُقدت بالتعاون مع وزارة شؤون الأراضي والبنية التحتية والنقل، ومؤسسة كوريا للمعلومات الجغرافية المكانية، والمعهد الكوري لأبحاث المستوطنات البشرية حول الحوكمة الحضرية، وتقنيات المدن الذكية، بالإضافة إلى «ندوة أبوظبي - سيؤول لاستراتيجيات مستقبل النقل» مع الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية ومجموعة هيونداي موتور، التي تناول فيها الأطراف مواضيع مختلفة، تضمنت وسائل التنقل ذاتية القيادة، وفرص التعاون المشترك.