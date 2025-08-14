التصبغات الجلدية أسبابها وعلاجها

ابوظبي - سيف اليزيد - الدكتورة . روزيت حبشى – أخصائية أمراض جلدية- ميديكلينيك بوادي بالعين

تعتبر التصبغات الجلدية وبالأخص في الوجه من أهم المشكلات التي تقلق الجنسين حيث أنها تؤثر على الحالة النفسية للمريض فالوجه عنوان شخصية الفرد.

وفي هذا المقال سوف نتناول أنواع التصبغات و أسبابها وطرق الوقاية منها و علاجتها المختلفة بما فيها من تقنيات علاجية حديثة.

النظرية العملية لحدوث التصبغات الجلدية:

تحدث التصبغات نتيجة لزيادة تكوين المادة المسؤولة عن اللون بالبشرة وهي مادة ( الميلانين). تتواجد خلايا صبغية بداخل الجلد تحمل الميلانين يتم تنشيطها نتيجة عدة أسباب سيتم ذكرها بالتفصيل.

أنواع التصبغات:

هناك عدة أنواع للتصبغات لابد من تشخيصها حتى يتم التمكن من علاجها مثل ( النمش / الكلف / التصبغ الناتج عن التعرض الشمس / التصبغ الناتج عن التهاب الجلد / التصبغ الدوائي ) وغيرهم.

أسباب التصبغات الجلدية

1- التعرض المستمر لأشعة الشمس وماتحتويه من أشعة فوق بنفسجية مسؤولة عن تحفيز الميلانين.

2-الأسباب الهرمونية: وهي تغيرات تحدث لأسباب طبيعية كالحمل مثلاً أو استخدام حبوب منع الحمل أو لأسباب مرضية.

3- الأسباب الوراثية: وهى تغيرات جينية بين الأفراد.

4- استخدام كريمات للبشرة قد تؤدي إلى الالتهاب والتهيج مما ينتج عنه تصبغات.

5- التصبغات الدوائية: يوجد بعض الأدوية عند استخدامها بالفم قد تؤدي إلى تصبغ الجلد.

الوقاية من التصبغات الجلدية:

1- استخدام واقي شمس جيد عند التعرض للشمس ويجب أن يعاد تطبيقه كل ساعتين بكمية جيدة.

2- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عند الظهيرة إن أمكن.

3-اختيار منتجات جيدة ومناسبة لنوع البشرة وعدم استخدام منتجات تؤدي إلى تهيج البشرة.



تشخيص التصبغات الجلدية:



تشخيص التصبغات هو حجر الأساس في علاجها لأنه لابد من معرفة الأسباب وأيضاً معرفة هل هي سطحية أم عميقة مما يؤثر في طرق العلاج ومتابعة المريض

التقنيات الحديثة لتشخيص التصبغات:

ولابد من تشخيص الأسباب والأنواع والعمق لتلك التصبغات عن طريق أحدث التقنيات وتشمل :

فحص الجلد باستخدام جهاز يسمى ( وودز لايت).



الخزعة أو العينة الجلدية.

طرق العلاج:

العلاج باستخدام الكريمات الموضعية: ولابد أن تكون باشراف ومتابعة طبيب.

التقشير الكيميائي: باستخدام أحماض الفواكة وننصح بعدم إجرائه بالمنزل حيث توجد تركيزات مختلفة يجب أن تستخدم من قبل متخصص.

الميزوثيرابي: وهي مواد يتم حقنها مباشرة بالجلد في موضع التصبغ أو عن طريق الديرمابن.

الليزر: وهناك أنواع من الليزر خاصة بعلاج تصبغات البشرة وخصوصاً العميقة منها.

مما لاشك فيه أن التصبغات الجلدية مشكلة شائعة ومتكررة ولكن يمكن علاجها بشرط التعامل معها بصورة سليمة ومن خلال الطبيب حتى يتم التشخيص الصحيح واختيار العلاج المناسب لكل مشكلة على حدة.



