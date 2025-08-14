تنويه من "الهوية والجنسية" يتعلق بتجديد جواز السفر للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بتجديد جواز السفر للمواطنين، خلال فترة تصل إلى سنة كاملة قبل تاريخ انتهائه بدلًا من مدة ستة أشهر المعمول بها سابقًا.

وأصدر معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، قرارا ينص على أنه يجوز للمواطن تجديد جواز سفره في حال كانت مدة صلاحية جواز السفر سنة فأقل، حيث ستقوم الهيئة بإتاحة الخدمة للمواطنين اعتبارًا من يوم"الاثنين" الموافق 18 أغسطس 2025 عبر منظومة الخدمات الذكية.

وأكد أن القرار يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم من التخطيط المسبق لرحلاتهم إلى خارج الدولة، وإنجاز معاملاتهم وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات مؤسسية استباقية ورائدة.

وأشار الشامسي إلى أن جواز السفر الإماراتي يتبوأ مقدمة الترتيب العالمي لجوازات السفر من حيث القوة والموثوقية والاعتمادية لدى دول العالم، لافتًا إلى أن القرار يعد دفعة قوية لتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي، ويسهم في جعل منظومة وخدمات إصدار جواز السفر وتجديده نموذجاً رائداً وملهما لبقية دول المنطقة والعالم.