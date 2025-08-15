عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأطر الاستراتيجية للجهات الحكومية بإمارة عجمان، في خطوة محورية تهدف لتعزيز تكامل العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

جاء ذلك، خلال استعراض سموه لمستجدات المشروع، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث اطّلع سموه على مراحل العمل وآليات الربط بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية كافة، مؤكداً أنّ الأطر الاستراتيجية تمثل مرجعاً مؤسسياً موحداً يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين الأدوار الحكومية المختلفة.

ووجّه سموه بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الفرق المعنية، لضمان شمولية هذه الأطر وارتباطها الفعّال بالأهداف التنموية للإمارة، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.

وقال: «إنّ اعتماد هذه الأطر خطوة متقدمة نحو ترسيخ ممارسات التخطيط المؤسسي المبني على النتائج، وتعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة، مرنة، ومرتكزة على البيانات، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية».

وثمَّن الدكتور سعيد سيف المطروشي، متابعة سمو ولي عهد عجمان الدائمة للمشاريع التنموية في حكومة عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مثل هذه الممارسات، بما يدعم تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، مضيفاً أن الأطر الاستراتيجية ترسم مساراً واضحاً للجهات الحكومية لتحديد أولوياتها وتوجيه مواردها، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويحقق تطلعاتنا المستقبلية.

ويشمل اعتماد الأطر الاستراتيجية 22 جهة حكومية، تتضمن 118 هدفاً مؤسسياً استراتيجياً، وزعت بناء على أدوار محددة، تشمل أدواراً رئيسية تتولى فيها الجهات مسؤولية قيادة الأهداف وصنع السياسات، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف، إلى جانب أدوار تخصصية تركّز على مجالات محددة أو جغرافية.

ويؤدي رؤساء الدوائر الحكومية دوراً مهماً في قيادة الرؤية المؤسسية، من خلال ترجمة رؤية عجمان 2030 إلى خطط استراتيجية داخلية، وتوجيه فرق العمل لتحقيقها، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وتنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي ملموس.