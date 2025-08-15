اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»

0 نشر
0 تبليغ

أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (وام)

منح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر «وسام الوجبة» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى الدوحة.
وتمنى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري أمس «الخميس» دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا