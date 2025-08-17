«الصحفيين» شريك استراتيجي في «قمة الإبداع الإعلامي» بمصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2025، قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، وذلك برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري، وتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين الشباب، وصناع المحتوى، ورواد الابتكار الإعلامي من مختلف الدول العربية.

وتشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في القمة، وللعام الثاني على التوالي، تأكيداً على حرصها الدائم على الحضور الفاعل في أبرز الفعاليات الإعلامية العربية، وتعزيز مكانة الإعلام الإماراتي في المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مشاركة الجمعية من خلال وفد رسمي برئاسة فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة، في مختلف جلسات النقاش، والورش التدريبية، والبرامج التفاعلية التي تتضمنها القمة، لا سيما الجلسة الرئيسية تحت عنوان «من الحبر إلى الورق.. التجربة الإماراتية».

وخلال القمة، تنظم الجمعية منصة خاصة لعرض مشاريعها وبرامجها وأنشطتها من خلال مجموعة من الفيديوهات التعريفية تحكي تاريخ تأسيس الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية، وفيديوهات تعريفية عن مشاريع الجمعية ومبادراتها، وبحضور عدد من شركاء الجمعية.

وتركز الجمعية، من خلال دورها شريكاً استراتيجياً، على إبراز التجربة الإعلامية الإماراتية الرائدة، ودعم وتمكين الكفاءات الإعلامية الشابة، وتبني المبادرات المبتكرة التي تواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام.

كما تسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الإعلامية العربية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب المتخصص، وصناعة المحتوى المبدع، والتحول الرقمي، وتعزيز مفهوم الإعلام المستدام.