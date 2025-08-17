16 مجمعاً خيرياً أنجزتها «الشارقة» في 8 دول خلال النصف الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 16 مجمعاً خيرياً في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة بلغت 6.7 مليون درهم، لتفتح صفحة جديدة في حياة آلاف الأسر التي كانت تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع الخارجية، إن هذه المجمعات يتم تنفيذها كمشروع متكامل وفق رغبة المحسنين، مشيراً إلى أن

هذه المجمعات توزعت على دول عديدة، بينها 7 مجمعات في بنجلاديش و2 في الفلبين، ومثلهما في مصر، ومجمع واحد في كل من إندونيسيا، وبوركينا فاسو، وسريلانكا، وطاجيكستان، وكينيا، مضيفاً أن اختيار المواقع جاء بعد زيارات ميدانية ودراسات دقيقة للتأكد من أن الفائدة ستصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وتابع أن هذه المجمعات خففت عن سكان القرى المنفذة بها عبئاً كبيراً، فقد أصبح للأطفال مدرسة قريبة يتعلمون فيها بدلاً من قطع المسافات الطويلة بحثاً عن المدارس في القرى البعيدة، والنساء يملأن جرار الماء النظيفة من آبار قريبة، وأسر تشعر بدفء منزل بسيط تم توفيره بدعم المحسنين الذين آمنوا برسالة الجمعية، واستشعروا قيمة مشروع المجمعات الخيرية، وأثرها.

وحول وسائل التبرع المتاحة لمشروع المجمعات الخيرية، أوضح آل علي أن المتبرع الذي يرغب في بناء مجمع خدمي يمكنه الاستفادة من خدمات التبرع عبر الموقع الإلكتروني الميسرة، والتي تتميز بمزيد من السهولة وسرعة الاستجابة وإنجاز معاملة التبرع في غضون ثوانٍ معدودة، كما يمكن كذلك إجراء معاملة التبرع عبر الشاشات الذكية المنتشرة في المنشآت والمولات التجارية، والتحويل البنكي، وإرسال إيصال التحويل عبر رقم واتساب الجمعية، كما يمكن الاستفادة من خدمة مندوب التبرعات الذي ينوب عن الجمعية في تسلم قيمة التبرع من مكان وجود المتبرع، ويمكن طلب المندوب من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 80014، فيما يمكن زيارة أي من فروع الجمعية وتسليم قيمة التبرع بشكل شخصي.