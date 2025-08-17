اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ غداً دوام الكادر الإداري والتعليمي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وذلك قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة في 25 أغسطس الجاري، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.
وفقاً للتقويم الأكاديمي للعام 2025 / 2026، يبلغ إجمالي عدد أيام التمدرس 178 يوماً، تتوزع على 14 أسبوعاً في الفصل الأول، و9 أسابيع في الفصل الثاني، و13 أسبوعاً في الفصل الثالث.
ينطلق غداً التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري، فيما يقام التدريب التخصصي الثاني للكوادر الإدارية والتعليمية أيضا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل. أما التدريب التخصصي الثالث، فيعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في شهر يوليو الماضي، عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تطبق على المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025 / 2026 شملت تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة.

