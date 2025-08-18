اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بمسيرة 80 عاماً لجامعة الدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد -  أصدر بريد الإمارات مجموعة طوابع تذكارية جديدة بعنوان "جامعة الدول العربية: ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك"، توثيقاً لمسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام 1945، وتقديراً لدورها في ترسيخ التعاون بين الدول العربية وتعزيز حضور الصوت العربي الموحد في المحافل الدولية.

صُمّم الطابع بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، الذي يعبّر عن الهوية البصرية للجامعة، عن رحلة ثمانية عقود من الدبلوماسية والعمل المؤسسي والتنمية الثقافية والاقتصادية، بما يبرز مكانة الجامعة كمنصة لاستشراف المستقبل وصون الهوية وتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي.

ويمثّل الإصدار امتداداً لنهج بريد الإمارات في توثيق المحطات الوطنية والإقليمية البارزة، وتأكيداً لالتزامه بدعم مبادرات التعاون العربي في القطاع البريدي وما يتصل به من تكامل وخدمة للمجتمعات.

