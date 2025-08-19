حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حرم حمد بن رحمه الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله حرم حمد بن رحمه الشامسي.



وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.