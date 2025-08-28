مهندسات إماراتيات رائدات يبدعن ويبتكرن في «XRANGE»

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

في ظل تزايد الطلب على بيئات اختبار متعددة المجالات قادرة على مواكبة تطورات الجيل القادم، يبرز دور مهندسات إماراتيات رائدات تولين أدواراً مهمة في قلب منشأة «XRANGE»، التابعة لشركة «EDGE» كأول منشأة متكاملة وحديثة للاختبار والتدريب والتقييم (TT&E) في المنطقة.

وصُممت XRANGE لدعم القدرات الدفاعية والتجارية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية، وتقدم نظرة فريدة على مستقبل الاستعداد للابتكار.

وتقول أماني الشحي وهي مهندسة تعمل في مؤسسة XRANGE، تخصص نظم خدمات التقنية: إن شغفي في مجال الطائرات والـ UAV شجعني أن اختار هذا المسار، فقد كان التحدي بالنسبة لي كيف أوظّف خلفيتي كمهندسة كهرباء في مجال الأنظمة وتمكين قدراتي على التحكم وتجربة وتصميم الطائرات الحديثة. ولذا، اخترت (XRANGE) لأنها المكان الذي يمنحني هذا الشغف، ويمكنني الخوض في تجارب عملية بهدف تطوير واختبار الأنظمة، كمهندسة أنظمة.

وأضافت: أركز بدوري على التردد اللاسلكي (Radio Frequency) والاتصالات بين الطائرات والمحطات الأرضية (Ground Station)، إلى جانب مراقبة الترددات في المنطقة للتأكد من عدم وجود مصادر غير معروفة قد تعيق آلية عمل التجارب. كما أحرص أن تكون آلية سير الاختبارات سلسة، آمنة ومن دون أي تشويش أو انقطاع في الاتصال.

من جهتها، قالت مهرة الرميثي، مهندسة نظم، خدمات التقنية في «XRANGE»، ألهمني شغفي بالجمع بين الجانب الهندسي والعملي. كما أن الاختبار البيئي يمنحني فرصة كي أسهم في ضمان كفاءة وموثوقية المنتجات العسكرية، مشيرة إلى أن أهم ما يميز هذا العمل هو أثره المباشر في رفع معدلات الاعتمادية والتأكد من سلامة الأنظمة تحت مختلف الظروف

المسؤولية والفخر

وأضافت الرميثي: يُعتبر العمل في هذه الشركة بمثابة شرف كبير بالنسبة لي، كونه يعني لي خدمة الوطن من موقع تخصصي، إلى جانب المساهمة في حماية سلامة المعدات من خلال التأكد من أن كل منتج يمر بعمليات اختبار دقيقة، وهذا يعطيني شعوراً بالمسؤولية والفخر، لأن عملي لا يخدم فقط الجانب الفني بل ويعزز أيضاً الأمن الوطني.