حمدان بن محمد: نبارك لابنة الإمارات يومها ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ابنة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لابنة الإمارات يومها، ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل؛ فهي مربية الأجيال، ونبض الحنان، وبركة البيت، وشريكة الإنجاز في كل ميدان، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف سموه: «وفي هذا اليوم، نرفع أسمى التهاني إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم».

واختتم سموه: «كل عام وابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان».