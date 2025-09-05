رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يستقبل نورة الكعبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عموماً، وإقليم كردستان على وجه الخصوص، وسبل توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

ونقلت معالي الكعبي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي مسرور بارزاني، وتمنيات سموهم للجمهورية العراقية وشعبها الشقيق بدوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

من جانبه، حمّل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق معاليها تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة دولة الإمارات في الحفل الرسمي لافتتاح عدد من المواقع الثقافية والتراثية التي أعيد إعمارها في مدينة الموصل العراقية بتمويل من دولة الإمارات، وبالشراكة مع منظمة اليونسكو، وذلك بوفد ترأسته معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وبحضور معالي الشيخ سالم القاسمي وزير الثقافة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمة اليونسكو.

وقد شكّل الافتتاح محطة بارزة في مسار إعادة إعمار أبرز معالم المدينة التاريخية ضمن مبادرة «إحياء روح الموصل».