مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة العادية رقم 164 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وشدد المجلس، في القرارات والتوصيات الختامية، على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيًا جميع الأطراف السورية إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات جنيف، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار، وعودة سوريا إلى محيطها العربي.

كما رحب المجلس باستمرار انخراط الجمهورية العربية السورية في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركتها في آليات الجامعة، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي الجماعي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي السياق الإنساني، أشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب السوري المتضرر من تداعيات النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما ثمّن المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين، وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

وأكد المجلس أيضًا دعمه للجهود العربية والدولية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

وكان المجلس قد عقد اجتماعات دورته العادية رقم 164 أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثّل الدولة في أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حيث ناقش أبرز القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي والتعاون المشترك.