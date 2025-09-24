حميد بن راشد يطّلع على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة في عجمان لعام 2024 والنصف الأول من 2025، وذلك من خلال عرض تفصيلي أعدّه مركز عجمان للإحصاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أنّ نتائج المسح تعد أداة محورية لفهم الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، وتمثل أساساً مهماً لوضع خطط تنموية، تعزز جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالجهود التي يبذلها مركز عجمان للإحصاء بإعداد الدراسات والمسوحات، لتوفير بيانات شاملة تعكس مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، بما يعزّز من تطوير الخدمات، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين ويرفع مستوى معيشتهم.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات دقيقة حول أنماط الدخل والاستهلاك في الإمارة، بما يمكّن صانعي القرار من رسم سياسات تنموية متوازنة، وتعزيز مبادرات تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر في إمارة عجمان خلال السنوات المقبلة.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح وافٍ حول نتائج المسح قدمته الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، تضمن تحليلات شاملة لجودة الحياة، ومستويات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بالإمارة، وتفاصيل الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب تحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وأنماط الاستهلاك والعادات المعيشية للأسرة بعجمان.

وتضمّن العرض نتائج معمقة حول الخصائص الديموغرافية للأسر في الإمارة ومستويات المعيشة، ومصادر الدخل، وتكاليف الحياة اليومية، بالإضافة إلى تصنيف الأسر حسب الفئات المختلفة، مع إبراز احتياجات بعض الحالات الخاصة من الأسر المواطنة، وطرح مقترحات عملية لتعزيز ثقافة الادخار وتنمية الاستثمار المالي.

واختتم المسح بمجموعة من التوصيات ركزت على تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي، وفي مقدمتها تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان حصولها على احتياجاتها الأساسية، كما شددت التوصيات على تحفيز الأسر المواطنة لبدء مشروعات اقتصادية خاصة، عبر توفير حوافز وبرامج تمويلية تدعم مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.

يذكر أنّ المسح ينفذ على مستوى الدولة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، ويشمل الأسر المواطنة وغير المواطنة، بالإضافة للأسر الجماعية، ويُعد من أبرز المسوح الوطنية التي توفر قاعدة بيانات موثوقة حول مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي في مختلف شرائح المجتمع، ما يجعله مرجعاً أساسياً لصياغة السياسات التنموية الوطنية.

وعلى صعيد ذي صلة، اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على تقرير الزواج والطلاق لعام 2024 والنصف الأول من عام 2025، والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج مقابل انخفاض في معدلات الطلاق، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على استقرار النسيج الأسري والمجتمعي في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد عبدالله بن غليطة رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة.

