شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج تنتهي أوقاتها الصعبة بداية من غدٍ.. "يعني الدنيا هتحلو" والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول الغد الموافق 24 يونيو، يشهد عالم الأبراج لحظة فارقة، حيث يلتقي برج السرطان مع كوكب المشتري، في عبور فلكي يُعتبر بمثابة بداية جديدة لأصحاب ثلاثة أبراج، بعد فترة من المشاعر الثقيلة والتحديات العاطفية التي أثقلت قلوبهم. لقد مررنا جميعًا خلال الشهور الماضية بلحظات فقد، خيبة، أو ارتباك، ولكل منا قصة لم ترو إلا لنفسه، ومع ذلك، فإن مشاركة الحكاية وتفريغ المشاعر قد يكون بداية التعافي. وعندما يحدث هذا العبور، يُصبح الفلك بمثابة مرآة تُظهر لنا بوضوح أن الزمن قد حان لترك الماضي خلفنا.

ووفقًا لما أشار إليه موقع "YourTango"، يستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية الأبراج الثلاثة التي تبدأ فصلًا جديدًا من النور بعد الغروب الطويل.





مواليد الابراج الفلكية

برج الحمل

يدور هذا اليوم حول المنزل والعائلة يا برج الحمل، هذا يعني تلقائياً أن الشفاء من المتاعب التي ستمر بسهولة الفترة المقبلة، سيساعدك هذا العبور، اقتران السرطان بالمشتري، على تحديد مواطن الخلل، لتتمكن من معالجتها أو التخلص منها نهائيًا، أنت تعلم أن الأمور لا بد أن تتغير، وأنك أنت من يُساعد في ذلك، كما يُظهر لك هذا اليوم أنه من المقبول احترام مشاعرك، فهي تُمثل جوهر ما يدور في قلبك، أنت ترغب في أن يسود السلام في منزلك وأن يسود الحب في أجواء حياتك عامة، وفي هذا اليوم ستتخلص من الحزن الذي كنت تُعاني منه.



الأبراج الفلكية

برج العذراء

بالنسبة لك يا برج العذراء، يؤثر اقتران السرطان بالمشتري على صداقاتك وعلاقاتك. أي حزن مرتبط بمشاعرك السابقة من العزلة أو خيبة الأمل يتحسن الآن وسيتلاشى قريبًا، ما يُساعدك الآن هو أنك قد تلتقي بشخص جديد ، صديق أو حتى زميل عمل، يُقدم لك فرصةً للأمل من جديد، وقد تُدرك حينها أن العلاقات الجديدة قد تكون ذات معنى، بل وممتعة، هذا أيضًا هو الوقت الذي تبدأ فيه جروحك القديمة أن تلتأم والقبول، ويشجعك بوم الرابع والعشرون من يونيو على فتح قلبك من جديد، الأشخاص المناسبون موجودون، وبالانفتاح والثقة، يمكنك إيجاد أو تعزيز الروابط التي تُغذيك عاطفياً.



مواليد الأبراج الفلكية

برج الحوت

الفرح والتعبير عن الذات هما من أهم العوامل التي تؤثر على قدرة اقتران السرطان بالمشتري على تحقيقها، في حياتك يا برج الحوت، قد يؤدي هذا إلى شيء مُبهج للغاية، وكما تعلم، قد تحتاج إلى مساعدة، وأنت مستعدٌّ لاستعادة فرحتك يا برج الحوت، وفي 24 يونيو، يُخبرك الكون أنك قضيت وقتًا كافيًا في الشعور بقسوة الذكريات، لقد أحزنتك، ولا تريد أن تجعل ذلك خيارًا في حياتك.