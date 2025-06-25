شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 يونيو: لا تنخدع بالمظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس صادق إلى حد الصدمة أحيانًا، لكنه لا يقصد الأذى، بل ينطلق من رغبة فى الوضوح، ذكاؤه فطرى، نظرته واسعة، وفضوله لا يتوقف، مما يجعله دائم البحث عن المعنى، سواء عبر سفر، علم، أو فلسفة.

برج القوس فى حظك اليوم

مواليد برج القوس يُعرفون بعشقهم للحرية، وتفاؤلهم الذى لا يخبو، هم مغامرون بطبعهم، ينجذبون لكل ما هو جديد، ويملكون قدرة على تحويل أبسط اللحظات إلى تجارب ممتعة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

هذه الفترة تحمل لك احتمالات مهنية مثيرة، لكنها تتطلب تركيزًا لا يتماشى تمامًا مع طبيعتك السريعة، لذا حاول أن توازن بين الحماسة والانضباط، وقلل من التشتت بين أكثر من مشروع، فكر فى الأهداف البعيدة، لكن لا تُهمِل التفاصيل الصغيرة، فهى ما تصنع الفرق الحقيقى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

القوس لا يحب القيود فى الحب، ويبحث عن شريك يقدّر مساحته الشخصية كما يشاركه الحماسة، أما إن كنت أعزبًا، فقد تقابل شخصًا يثير فيك تحديًا فكريًا وعاطفيًا لكنه بحاجة لصبرك لا لسرعتك فى الحكم، إذا كنت مرتبطًا، فحاول تعزيز شعور الأمان لدى الطرف الآخر، ولا تُكثر من التغيّب دون تفسير.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احذر من الإرهاق الناتج عن كثرة التنقل أو السهر، الرياضات الخفيفة والمشى فى الهواء الطلق تساعدك على تصفية ذهنك، وتُعيد إليك توازنك الداخلى.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

علاقاتك الاجتماعية فى تطور، لكن لا تنخدع بالمظاهر تأنى فى بناء الثقة، القوس لا يعرف الخوف من المجهول، لكن هذا لا يعنى أن كل المجهول يستحق خوضه بعض الرحلات لا تبدأ بالسفر، بل بالعودة إلى الذات.