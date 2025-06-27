شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: يا واد يا تقيل.. 3 أبراج مش بتعترف بسهولة بحبها أبرزهم الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى معادلة الحب، يختلف الناس بين من يعبّر سريعًا عن مشاعره، ومن يُخفيها خلف الصمت والتردّد وبينما يجيد بعض الأشخاص التعبير عن مشاعرهم منذ اللحظة الأولى، هناك من يُخفي مشاعره لفترة طويلة، لكنهم إذا أحبوا، أحبوا بصدقٍ، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأبراج التي لا تعترف بحبها بسهولة، لكنها حين تدخل العلاقة، تظل متشبثة بها، وفقًا لما نشر في موقع timesofindia، وهى:

برج الأسد.. يخفى مشاعره بسبب تحليله للأمور

مواليد برج الأسد لا يعبرون عن مشاعرهم بسهولة، فهم يميلون إلى التحليل والتفكير قبل الانجراف خلف عاطفتهم، فقد يحبّ الأسد بصمت، ويُفضّل أن يترجم حبه عبر الأفعال لا الكلمات لكنه حين يدخل فى علاقة عاطفية، يظل مخلصاً لحبيبه.

برج الجدى.. صلب فى الخارج وهش من الداخل

رغم المظهر القوى الذى يظهر به مولود برج الجدى لكنه يمتلك قلبًا حساسًا يصعب عليه الاعتراف بمشاعره بسهولة، قبل أن يشعر بالأمان الكامل لا يقول أحبك إلا إذا كان جادًا تمامًا، وإن بدأ علاقة عاطفية يُصبح شديد التعلّق ووفى، وقد يصمت على الجراح بدلًا من الانسحاب عنها، لأنه يرى فى الانفصال فشلًا شخصيًا.

برج السرطان.. لا يعترف بها لكنه يعيشها

برج السرطان يخشى الرفض، لذا يتأخر كثيرًا في التعبير عن مشاعره قد تراه قريبًا، داعمًا، حاضرًا، لكنه لا يفصح عما يحمله من مشاعر تجاه حبيبه إلا بعد صراع طويل مع نفسه، وإذا أحب يصبح الانفصال بالنسبة له ضياعًا كبيرًا، لأنه يمنح قلبه دون حدود، ويتعلق بالتفاصيل الصغيرة أكثر من أي شيء آخر.



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