شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم السبت 28 يونيو: تحكم في غيرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الحوت بالعديد من الصفات، والتى منها الميل للعيش في الخيال لبعض الوقت و الرومانسية والإخلاص فى العمل، وتعدد المواهب.

برج الحوت فى حظك اليوم

يتمتع مولود برج الحوت بشخصية شديدة الحساسية حكيمة كما يفضل الجلوس فى المنزل بأوقات كثيرة ويحب عائلته ويغير كثيراً على شريك حياته.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

تقبل الإنتقادات وحاول أن تستفيد منها في إصلاح نفسك، وأطلع على كل ماهو مختلف ومميز واستفيد منه في عملك حتى تنجح وتتفوق على من حولك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحكم في غيرتك ولا تجعلها تقودك لأفعال جنونية تتسبب مع مرور الوقت لإنفصالك عن شريك حياتك الذى لن يتحمل عدم سيطرتك على إنفعالاتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

تجنب تناول المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالسكريات، واتبع نظام غذائى صحى حتى تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يتحكم في غيرته ويتقبل الإنتقادات ويستفيد منها حتى ينجح في عمله.