شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 28 يونيو: تخلص من الطاقة السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، ويتمتع بشخصية قيادية ويتصف بالرومانسية والغيرة الشديدة على شريك الحياة.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتصف مولود برج الأسد بأخرى منها الإفراط فى تناول الطعام والشجاعة، كما يحرص دائماً أن يتواجد في دائرة الضوء، كما يهتم بأناقته ويحب شراء كل شىء باهظ الثمن .

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامى عياش، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من الطاقة السلبية التي تشعر بها خلال هذه الفترة، وضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك حتى تثبت ذاتك أمام الآخرين.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تحل المشاكل التي بينك وبين شريك حياتك في أسرع وقت ممكن حتى تنعم بحياة هادئة مستقرة كما كنت تتمنى طوال الوقت.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على رشاقتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يحل المشاكل التي بينه وبين شريك حياته حتى يشعر بالاستقرار .