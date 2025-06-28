شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 يونيو: يوم مثالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالطموح والكرم والاستقلال والشجاعة والحماس، كما أنه يحب الحياة ويحرص دائمًا على السفر من دولة لأخرى، ويتسم فى بعض الأحيان بالعصبية.

برج القوس فى حظك اليوم

مواليد برج القوس يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، ويتمتعون بشخصية مستقلة ويميلون إلى التسوق فى المحلات التجارية كل أسبوع.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد يتحقق حلمك بالاستقرار في الخارج اليوم، إذ قد تتلقى عروض عمل مع شركات مرموقة، وقد تواجه صعوبات في تحضير بعض الوثائق، لكن سيتم حلها بسرعة. وعندما تحصل على ما تصبو إليه، سيلاحقك المال بلا شك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اليوم مثالي للتخطيط لبعض الأنشطة العائلية، اصطحب أطفالك إلى مباراة كرة قدم أو إلى الحديقة أو إلى متحف. يمكنك أيضًا التخطيط لقضاء بعض الوقت مع والديك أو إخوتك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

ستشعر اليوم بموجة من القوة. سيزول اليوم الشعور باليأس الذي كان يكبحك خلال الأيام القليلة الماضية. ستتمتع بقوة ذهنية هائلة وستكون مستعدًا لأي مهمة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

انتبه لكيفية إدارة محفظتك اليوم، تتوقع النجوم أن لديك نفقات ضخمة غير متوقعة تنتظرك. إذا لم تكن حذرًا، فقد تفقد أموالك قريبًا. تجنب الجدال والمواجهات اليوم، فليس هذا يومك للفوز بها. لا داعي للقلق بشأن صحتك.