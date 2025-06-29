شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج لا تنسى الإساءة أبدًا حتى لو قبلوا اعتذارك.. برج السرطان يتألم بصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العلاقات الإنسانية، التسامح فضيلة، لكنه لا يعني دائمًا النسيان بعض الأشخاص قد يبتسمون لك، ويتظاهرون بتجاوز الموقف، لكن ذاكرتهم العاطفية لا تمحو الإساءة بسهولة لكن في علم الفلك، هناك أبراج تتسم بذاكرة عاطفية قوية، تحتفظ بالتفاصيل الدقيقة، وتُسجل الإساءات حتى وإن قالت إنها سامحت في هذا التقرير، يستعرض الخليج 365 الأبراج التي يصعب عليها نسيان الإساءة، حتى لو أظهرت العكس وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير الفلك والأبراج.

برج العقرب يسامحك لكنه لا يثق بك مرة أخرى

برج العقرب معروف بحساسيته الشديدة، وذاكرته التي لا تُغفل شيئًا حين يتعرض للإساءة، لا ينسى بسهولة، حتى وإن قال بصدق إنه سامح هو لا ينتقم بالضرورة، لكنه يفقد ثقته تمامًا، ويبدأ في التعامل بحذر،وقد ينسحب من العلاقة روحيًا حتى وإن بقي ظاهرًا.

برج العذراء يحلل الموقف مرارًا

برج العذراء لا يتجاوز الإساءة بسهولة، لأنه بطبيعته يميل إلى تحليل التفاصيل وإعادة التفكير فيها قد يقول إنه مسامح، لكنه يعود لقراءة الموقف وتحليله مرات عدة، ما يجعله عالقًا فيه نفسيًا العلاقة لا تعود كما كانت، لأن مولود برج العذراء ببساطة لا يستطيع أن يتجاهل الأمر وينساه.

برج الجدي يسجل كل شيء بصمت

برج الجدي لا ينسى، بل يخزن كل موقف في ذاكرته الباردة. لا يُظهر انفعاله، ولا يدخل في مشادات، لكنه يسجل ما حدث ويُعيد ترتيب علاقاته بناءً عليه حتى إن قال إنه سامح، فإن الإساءة تصبح جزءًا من تقييمه النهائي لك، وقد يُقصيك من حياته في لحظة دون تبرير.

برج السرطان يسامح ظاهريًا ويحتفظ بالألم

رغم طيبته الظاهرة، فإن برج السرطان لا ينسى الإساءة التي مست مشاعره هو يتألم بصمت، ويظهر تسامحًا خارجيًا بدافع الحفاظ على العلاقة، لكنه يحتفظ بالجرح داخله وقد يعود الجرح للسطح في أي خلاف لاحق، كأنه لم يُطوَ أبدًا.

برج الثور صبر طويل لكن ذاكرة لا تمحى

برج الثور من أكثر الأبراج التي تعطي فرصًا، لكنه لا ينسى من تسبب له بالألم. التسامح لديه لا يعني المحو، بل محاولة الاستمرار رغم الجرح لكن إذا تكررت الإساءة، تنفجر ذاكرته القديمة فجأة، وتتحول العلاقة إلى مسار لا عودة فيه.



فتاة غير قادرة على التسامح