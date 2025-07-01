شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج تتحكم في غضبها وقت الخلافات.. برج الحوت مسالم والميزان عقلاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زمن يسهل فيه انفجار الغضب لأتفه الأسباب، تبرز بعض الشخصيات بقدرتها الاستثنائية على كتم الغضب واحتواء الخلافات دون خسائر ويبدو أن الأبراج تلعب دورًا واضحًا في تكوين هذه الصفة فبينما يتسم البعض بالانفعال وردود الفعل الحادة، هناك أبراج تملك قدرة نادرة على السيطرة على النفس، وامتصاص التوتر في لحظاته الأولى، يستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأبراج التي تتحكم في غضبها بذكاء واتزان وقت الخلافات وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

برج الميزان دبلوماسي بالفطرة

يُعرف برج الميزان بكونه عاشقًا للسلام ورافضًا للفوضى، ما يجعله من أكثر الأبراج قدرة على ضبط أعصابه في المواجهات لا ينجرف بسهولة إلى الصراخ أو الانفعال، بل يزن الأمور بعقلانية، ويبحث عن حلول منصفة دون إيذاء الطرف الآخر.

برج الثور صبور لكنه حذر

رغم أن برج الثور من الأبراج الترابية العنيدة، إلا أن صبره الطويل يجعله قادرًا على كبت الغضب وتجنب الانفجار. يفضل الحوار الهادئ على الجدال الصاخب، ولا يخرج غضبه إلا بعد نفاد كل سبل التفاهم.

برج الجدي عقل يحكم لا قلب يشتعل

يعرف برج الجدي بانه من أكثر الأبراج تحفظًا وانضباطًا، ويملك قدرة واضحة على فصل العاطفة عن الموقف في لحظات التوتر، يعمل عقله كدرع حامي يمنعه من رد الفعل الغاضب، مفضلًا تأجيل الرد حتى تهدأ العاصفة.

برج العذراء يراقب قبل أن ينفعل

يشتهر مولود برج العذراء بأنه لا يدخل في خلافات بلا داعٍ، وإن اضطر، فهو يحلل الموقف قبل أن يصدر أي انفعال، ايضًا دقته في اختيار كلماته تجعله يبدو هادئًا حتى في المواقف الحادة، وهو قادر على ضبط أعصابه تحت ضغط كبير.

برج الحوت الحساس المسالم

رغم رقة مشاعره، إلا أن برج الحوت يتجنب الصدامات بطبيعته المسالمة يفضل الانسحاب على المواجهة، ويملك قدرة كبيرة على امتصاص الغضب، إما بالصمت أو بمحاولة فهم دوافع الطرف الآخر بدلًا من مهاجمته.



التحكم في الغضب



شخص يكتم غضبه



ابراج تجيد التحكم في غضبها



