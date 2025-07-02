شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 2 يوليو: سفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس النارى يبدأ من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ويشتهر مواليده بحبهم للحرية والانطلاق، فهم لا يحبون القيود ويبحثون دائمًا عن تجارب تثرى حياتهم، لديهم طاقة كبيرة وميل دائم للسفر والمغامرة واستكشاف الثقافات المختلفة.

برج القوس فى حظك اليوم 2 يوليورغم ميل برج القوس للتنقل المستمر، إلا أنه لا ينسى الأشخاص الذين يتركهم خلفه، سريع البديهة ويملك قدرة مدهشة على رفع معنويات من حوله، لكن عليه أن يتأنى قبل إطلاق الأحكام أو اتخاذ قرارات كبرى فى لحظة حماس. مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

حماسك الزائد أحيانًا يدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة هذه الفترة تتطلب تباطؤًا مدروسًا قبل أن تقفز إلى الخطوة التالية التريث لا يُقلل من شجاعتك، بل يحمى نجاحك، فكر جيدًا قبل توقيع أى عقد أو قبول عرض يبدو مغريًا من النظرة الأولى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحب الاستقلالية، لكن شريكك قد يفسر ذلك كنوع من الابتعاد، جرب أن تعبر عن مشاعرك بشكل أوضح، ولا تفترض أن الطرف الآخر يفهمك دائمًا العلاقة تحتاج إلى مشاركة وجدانية، وليس فقط متعة واكتشاف مشترك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

راقب نظامك الغذائى، وتجنب الإكثار من المنبهات حاول أن تدمج الحركة اليومية بنمط ممتع يناسب شخصيتك، كرياضة فى الهواء الطلق أو أنشطة جديدة تحفزك ذهنيًا.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحمل لك الأسبوع المقلب فرصة سفر قصيرة أو عرضًا خارج الروتين المعتاد، فكن مستعدًا لاستقبال التغيير على الصعيد الشخصى، هناك تواصل غير متوقع يعيد إليك فكرة قديمة أو شعورًا كنت تظن أنك تجاوزته.