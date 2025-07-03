شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 3 يوليو: اتبع حدسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مواليد برج الحمل بالطموح والكرم والاستقلال والشجاعة والحماس، كما أنهم ينظرون إلى كل علاقة بسخاء، وخاصة الصداقة، فى بعض الأحيان يكونوا أيضا غير صبورين ومتقلبى المزاج ويغضبون بسهولة بسبب طبيعتهم سريعة الانفعال.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، برج الحمل النارى يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت رشيق، واثق، ومبادر، هذه الصفات ستساعدك اليوم على اجتياز أى مقابلة بنجاح، حسن لغة جسدك قليلا إذا كنت ستجرى أى مقابلة اليوم، لون اليوم هو الأبيض، ارتدِه فى جزء من ملابسك، ستسير الأمور المالية على نحو معتدل، قد تخطط لشراء عقار.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ينصح بالبحث عن فرص لإرضاء شريك حياتك، علاقتكما تمنحكما الحب الذى يحلم به الآخرون، وهذا هو سبب جهلكما به، حاول تأليف قصيدة أو أغنية لتقدير حبيبك، أو تخليد ذكريات جميلة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

التزم بوجبات خفيفة ومغذية، وتجنب الإفراط فى استخدام الشاشات، المشى القصير، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو التمدد، كلها عوامل تساعد على استعادة توازن جسمك.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت فى مزاج منفتح وحيوى، ستُتاح لك فرص عديدة فى مختلف المجالات، وأنتَ على أتم الاستعداد لاغتنامها، اتباع حدسك اليوم قد يُفضى إلى أمور عظيمة فى حياتك المالية والشخصية وعلاقاتك، سيكون اليوم حافلا بالأحداث، وستستمتع بكل لحظة فيه.