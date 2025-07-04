شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 4 يوليو: أنت قادر على الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور فى الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ فى 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابى من الأبراج التى تحاول على الدوام التمسك برأيها حتى أنه مشهور عنهم العناد.

برج الثور فى حظك اليوم الجمعة

ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم من الأبراج التى لا يمكن أن يشق لها غبار، فهم يتسمون بالعناد الشديد الذى لا يمكن أن يماثله أحد على الإطلاق.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور المذيع اللبنانى جورج قرداحى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الثور من الأبراج التى عليها فى المرحلة المقبلة أن تقدم لعملها الكثير من الأفكار حتى لا يكون العمل روتينيا ويتحول إلى عمل بلا شغف.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مواليد برج الثور من الأبراج التى لها باع طويل فى قصص الحب، فهم قادرون على التنوع فى الأفكار وتقديم الحب، وعليهم فى المرحلة المقبلة مصارحة الحبيب بما فى أنفسهم.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

على مواليد برج الثور فى المرحلة المقبلة الخضوع لكثير من الفحوصات والتحاليل، حتى تكون الحالة الصحية أفضل بكثير من الوضع الحالى.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج الثور من الأبراج التى تمتلك قدرة كبيرة على أخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وأيضا العمل على تنفيذ هذا القرار.