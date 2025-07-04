شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 4 يوليو: انظر للحياة بصورة أعمق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العذراء الترابى يبدأ فى 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر، وهو من الأبراج التى تتمسك بالماضى بشكل كبير، عاشقون للنوستلجيا على الدوام، قادرون على البحث فى أنقاض الذكريات طويلا.

برج العذراء حظك اليوم

ويتسم مواليد برج العذراء بأنهم أبراج كريمة، يفضلون مد يد المساعدة للجميع، لكن يكون هذا على حساب صحتهم ونفسيتهم.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

يمتلك برج العذراء كاريزما طاغية أينما يحلون، وعليهم فى الفترة المقبلة استغلالها فى محيط العمل، حتى يكون حضورهم طاغيا.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مواليد برج العذراء عليهم فى الفترة المقبلة العمل على إنهاء الدفاتر القديمة، التى مازلت مفتوحة فالعلاقات العاطفية القديمة لن يكون منها أى فائدة سوى ذكريات لا تسمن ولا تغنى من جوع.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

أنت شخص ملتزم وبعد الزيارة الأخيرة للطبيب أصبح الاهتمام بالحالة الصحية من الضروريات فأنت تواجه العديد من المشاكل الصحية التى تتطلب التحديات.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

على مواليد برج العذراء النظر إلى حياتهم بصورة أعمق وأكبر من الموجودة فى أحلامهم.