شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 4 يوليو: ابتعد عن المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس يبدأ فى 22 نوفمبر ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر وهو برج يشتهر بكونه مرح ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات، ولا يخاف من الإقدام على التجارب التى تنطوى على المخاطرة.

برج القوس حظك اليوم

مولود برج القوس يحاول طوال الوقت وضع نفسه فى مرمى المشكلة يتحمل الكثير عن من حوله وهذا يجعل جهازة العصبى مشتعلا دائما.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصى الحلانى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

على مواليد برج القوس النظر إلى الحياة العملية بطريقة مختلفة فهى جزء من الحياة وليس الحياة كلها، وعليهم تحديد ساعات عمل بعدها يكون هناك مجال للجانب الإنسانى فى حياتهم.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

على مواليد برج القوس مصارحة الحبيب بالمشاعر الحقيقية حتى يكون هناك قدرة على إشعال فتيل الحب بينكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

سوف يكون الأفضل قضاء وقت مميز فى منطقة هادئة، حتى تستعيد هدوءك النفسى وتكون الحياة أفضل.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت من الأبرج الحساسة وعليك التخلى عن هذه الحساسية فى كثير من الأحوال، حتى لا تخسر أكثر مما تكسب فى حياتك سواء العلمية أو العاطفية.