شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 11 يوليو: اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مواليد برج الثور بالهدوء، الصبر، والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة دون استعجال، فى العمل هم مثابرون لا يعرفون الكسل، وفى العلاقات أوفياء لا يتراجعون بسهولة، يحبون الجمال، الراحة، وكل ما يُشعرهم بالاستقرار.

برج الثور فى حظك اليوم 11 يوليو

يتمتع مواليد برج الثور بكفاءات ممتازة فى الإدراك والتفسير، بالإضافة إلى القدرة على رسم المخططات، ووضع الاستراتيجيات، وحل المشكلات، وتنفيذ الخطط، إنهم عقلانيون، ويهتمون بالواقع لا بالخيال، لديهم القدرة على اختيار الأشخاص المناسبين للمشروع.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثورالفنانة فيفى عبده، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تراودك فكرة العمل خارج بلدك هذه الفترة، أو حتى خوض تجربة العمل الحر، لكنها حتى الآن قد لا تكون الخيار الأنسب لك، ربما من الأفضل حاليًا أن تبقى فى وطنك، ولو بدخل أقل، على أن تغامر بالانتقال إلى بلد آخر وتجد نفسك هناك غير مرتاح رغم الدخل الأكبر، تذكر أن الاستعداد الجيد أهم بكثير من الخطوة السريعة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفىإذا كنت أعزب، فقد ينتابك اليوم بعض التردد أو الحيرة فى كيفية التعبير عن إعجابك بشخص ما، فكر فى الاستعانة بصديق مشترك بينكما ليساعدك فى إيصال مشاعرك بطريقة مناسبة، إذا وصلت رسالتك بصدق، قد تتلقى استجابة إيجابية وتكون بداية جميلة لعلاقة جديدة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحىمن المتوقع أن ينخفض مستوى انزعاجك الصحى اليوم بشكل واضح، مما يمنحك فرصة لتذوق متعة التحرر من الألم، جرب أن تمارس نشاطًا تحبه لرفع معنوياتك وتنشيط طاقتك، فالأنشطة الترفيهية قادرة على تخفيف التوتر وإعادة البهجة إلى يومك.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةوجود القمر فى برج القوس يمنحك اليوم مزيدًا من التنظيم والحرص فى التعامل مع أمورك، قد تتساءل عما تريده حقًا من الحياة، وهذا التساؤل سيدفعك للتركيز بشكل أكبر ويزيد إنتاجيتك، خذ وقتك فى دراسة كل زاوية قبل اتخاذ أى قرار، حتى لا تضيع منك فرص مهمة قد تندم عليها لاحقًا.