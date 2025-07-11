شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 11 يوليو: تخلص من أفكارك السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد للحرية وتمتعه بشخصية اجتماعية، كما يحرص على التسوق بالمحلات التجارية بين الحين والآخر لذلك نادراً ما يدخر بعض المال.

برج القوس فى حظك اليوم

يعشق مولود برج القوس السفر وتجربة كل شىء جديد ومختلف، كما يتصف بالعصبية فى بعض الأحيان، كما يتمتع بشخصية مستقلة لذلك لا يسمح لأحد بأن يملى عليه أى قرار.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من أفكارك السلبية تجاه عملك، وحاول أن تقتنع بوظيفتك وتحبها حتى تستطيع أن تبدع فيها وتحقق أحلامك على أرض الواقع وتصل للمكانة التي تحلم بها.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة حتى تتخلص من شعورك الدائم بالوحدة، فكر جيداً إذا حاولت العودة للحبيب السابق حتى لا تعيش نفس المشاعر السابقة التى حاولت مراراً أن تتخطاها.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك ومارس تمارين رياضية مناسبة حتى تتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة بجسدك، واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك حتى تحصل على جسم رياضى متناسق.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يبحث عن شريك حياة حتى يشعر بالونس والحب ويهتم بصحته بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.