شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم السبت 12 يوليو: فرص جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد برج الحوت من أكثر الأبراج تسامحًا، فهو برج مائي حدسي للغاية وعطوف و غير أناني، ويميل للعيش فى الخيال، ويتمتع بشخصية إجتماعية مرحة ومميزة.

برج الحوت فى حظك اليوم

أصحاب برج الحوت يتسمون بالحكمة كما لا يتقبلون النقد، حتى لو كان بناءً، ويتسمون بالغيرة الشديدة على شريك حياتهم، والتردد فى إتخاذ أى قرار هام لذلك يستعين بمن يساعدهم على ذلك.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

حس الفكاهة لديك هو أعظم ثروتك؛ استغله على أكمل وجه لسد الفجوة بينك وبين رؤسائك، حاول فقط التفكير عند مواجهة المتاعب حتى تستطيع التخلص منها، و قد تتلقى أموالًا من مصادر غير متوقعة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تقع بعض الخلافات مع الشريك اليوم، لكن هذا سيكون مؤقتًا إذا حافظت على هدوئك. ولا تدع غرورك يسيطر عليك. فمن الأفضل أن تُصلح سوء التفاهم مع شريكك وتُنهي جميع المشاكل نهائيًا.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

انت تشعر بالتعب والإرهاق اليوم، كما عليك تجربة الحصول على تدليك كامل للجسم أو قضاء بعض الوقت في منتجع صحي لتنشيط جسمك وروحك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

أنت أنيق المظهر. اخرج وتعرّف على الناس. ستُنبت فرص جديدة من علاقاتك، مما سيعود عليك بالنفع على المدى الطويل.