شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 13 يوليو: فرصة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس يتميز بروح الفضول وحب المغامرة. يحتاج القوس إلى الحرية للقيام بأشياءه الخاصة، واستكشاف العالم، والبحث باستمرار عن معنى الحياة و يزدهر في المواقف التي يعبر فيه عن نفسه بممارسة هواية ما.

برج القوس فى حظك اليوم

برج القوس يحرص على التسوق فى المحلات التجارية المختلفة، ويثق في أن الكون سيوفر له كل ما يحتاجه ليعيش حياة كاملة ومثيرة، كما يستطيع تحمل المسئولية ويتمتع بشخصية مستقلة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تقوم برحلة عمل في النصف الثاني من اليوم. ستكون فرصة رائعة للتحفيز الذهني إذا شعرت بضغط كبير، أحصل على إجازة .

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستفاجئ شريك حياتك بلفتة رومانسية فاخرة، وستُكافأ عليها. تشعر اليوم بكرم كبير، سواءً في النفقات أو في الحب. طبعك المعطاء سيثير في شريكك رد فعل عاطفيًا ولطيفًا. استعد لقضاء يوم عادي، يصبح مميزًا بفضل جهودك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول إعادة تنظيم نظام لياقتك مع خبراء الصحة وابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون والزيوت.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

احفظ أفكارك بعناية، فقد يحاول أحدٌ ما من حولك استخدامها على أنها أفكاره الخاصة. لذا، توخَّ الحذر عند مشاركة أفكارك الجديدة مع أي شخص. عليك أن تكون حذرًا في هذا الوقت، ولا تُشارك معلوماتك مع زملائك حتى لو كنت تعرفهم منذ زمن طويل. الصبر خلال هذه الفترة سيساعدك على كشف من يُحسن إليك.