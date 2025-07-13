شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: كتالوج امرأة برج السرطان.. 5 أسرار تساعدك تكسب قلبها للأبد والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع امرأة برج السرطان بالعديد من الصفات والتي منها الرومانسية والحساسية الشديدة التي تجعلها تتأثر من أي كلمة تلقى على مسامعها، والغيرة على ما تملكه كما تحب عائلتها وتعمل على حمايتهم وتتصف بالمزاجية والقدرة على تحمل المسئولية، وغيرها من الصفات التي تتميز بها عن غيرها، ولكسب قلب امرأة برج السرطان، يجب اتباع عدة نصائح والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " Yourtango".

كيف تكسب قلب امرأة برج السرطان؟ابعد عن الغرور والسيطرة

امرأة برج السرطان لا تنجذب للرجل المغرور، أو المسيطر، فهي لا تبحث عن رجل يتولى زمام الأمور بل عن رجل يشعرها بأنهما شخصاً واحد، ولا يعاملها كمسيطر بل كصديق وشريك حياة.

خليك داعم ليها

عندما تمر امرأة برج السرطان بمرحلة صعبة، تختار الإنعزال عن العالم، لفترة من الوقت حتى تجمع أفكارها وتخطط لمستقبلها، ولهذا تنتظر من رجلها في هذه الحالة أن يتحلى بالصبر ويتحملها ويتحدث معها ويسمح لها بالتعبير عن مشاعرها ويقدم لها النصائح ويدعمها وليس أن يتخلى عنها.

فاجئها كل شوية

تحب امرأة برج السرطان المفاجآت السعيدة، فهى تحب أن يخطط رجلها لعشاء رومانسي أو رحلة قصيرة والتحدث معها عن كافة أمور الحياة، لأنها تقدر المحادثات العميقة كما تتمتع بحس فكاهى مميز، ولا تحتاج للهدايا أو الأشياء المادية ولكنها تفضل الهدايا النابعة من القلب .

خليك مرح

تحب امرأة برج السرطان الضحك، وتتعامل مع صخب الحياة اليومية بروح مرحة، فهذه وسيلتها لتجاوز أي صعوبات في حياتها، ولهذا تحب رجلها أن يدرك ذلك ويتمتع هو أيضاً بروح مرحة ولا يميل للكآبة .

بلاش تكدب

تقدر امرأة برج السرطان الصراحة وتمارسها في حياتها، ولأنها تمتلك حدس قوى تستطيع بسهولة اكتشاف كذب الآخرين، لذلك لا تكذب عليها حتى لو كانت كذبة بيضاء لأنها حتماً ستكشفك وعندئذ لن تستطيع مسامحتك أو نسيان ما فعلته.



كسب قلب امرأة