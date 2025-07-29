شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو: لا تكتم مشاعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج السرطان يتميز بالعاطفة القوية والحدس العالى، مخلص لأصدقائه وعائلته، لكنه يميل إلى التحفظ أحيانًا ويخشى أن يُصاب بالأذى، لذا يتوارى خلف قشرة من الصمت أو الهدوء.

برج السرطان فى حظك اليوم 29 يوليو

اليوم تميل إلى استرجاع ذكريات قديمة، ربما رسالة أو صورة تعيدك إلى شخص غائب، لا تكتم مشاعرك، فالكتمان لا يلغى الشعور، بل يؤجله، تحدث إلى شخص تثق به.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان النجمة نيكول سابا، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تبدو مشتتًا بعض الشىء، لكن حدسك يساعدك على اتخاذ قرارات صحيحة فى اللحظات الصعبة، لا تخجل من طلب المساعدة إذا احتجت، فالفريق الجيد يصنع الفارق.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

القلب لا يتجاهل ما يشعر به، فلا تحاول إقناع نفسك بعكس ما تعرف، الحديث الصادق مع الشريك اليوم قد يفتح طريقًا جديدًا للحل، وإذا كنت أعزب، هناك فرصة للقاء شخص يشاركك نفس الحنين والدفء.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

الجهاز الهضمى قد يكون متأثرًا بالتوتر، جرب تقليل الأطعمة الدسمة، واشرب الماء الدافئ، لا تهمل التنفس العميق، فهو مفتاح هدوءك الداخلى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تحمل لك قرارًا صعبًا يخص العائلة أو البيت، ثق أن عاطفتك القوية ستقودك إلى القرار السليم، فقط لا تتسرع، وخذ وقتك لتسمع صوتك الداخلى.