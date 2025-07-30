شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مش نظرة وابتسامة.. 5 أبراج الحب بالنسبة لها أفعال مش كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص لا يطلبون الحب بالكلمات، ولا يحبون المبالغة في الإظهار، لكنهم يشعرون بكل لفتة صغيرة، ويعيشون على التفاصيل الدقيقة التي لا يلاحظها سواهم، لذا تواصل الخليج 365 مع سليمان سماحة خبير الطاقة وعلم الفلك لمعرفة أبرز الأبراج هم التي تعتبر أن الاهتمام الحقيقي لا يطلب، بل يُفعل بصمت، وأن الحب الحقيقي أفعال لا أقوال.

برج السرطان.. الحنية الخفية

يشتهر مولود برج السرطان بأنه صاحب حس مرهف، لا يقول اهتم بي، لكنه يقرأ كل تصرف بدقة كلمة عابرة، أو نبرة صوتك، قد تُسعده أو تجرحه، دون أن ينطق بكلمة، أيضًا هو من اكثر الأبراج التي تمتلك القدرة على التفرقة بين الحب الحقيقي والحب النابع من الاستعراض والحركات المزيفة.

برج العذراء.. لا يطلب لكنه يلاحظ

برج العذراء لا يطلب شيئًا، لكنه يُراقب كل شيء إذا لم يشعر أنك تبذل جهدًا من أجله، سينسحب بصمت، رغم محبته، الاهتمام عنده فعل لا يُقال، لذا يرفع شعار الحب أفعال في حالة وجود العكس ينسحب.

برج الجدي.. الحب أفعال وليس كلمات

لا يعبر كثيرًا عما يشعر به، هكذا يعرف برج الجدي، أيضًا لا يحب التعبيرات العاطفية المباشرة لكنه يتأثر بالاهتمام المستتر، ويقدر من يلاحظ انشغاله دون أن يشتكي.

برج الأسد.. مشاعره عميقة لكنها صامتة

برج الأسد لا يعترف بسهولة باحتياجه، لكنه يختبرك بذكاء هل تعرف متى يضيق صدره دون أن يقول هل تعرف متى يحتاجك دون أن يطلبك، يمكن أن يضع خطة بينه وبين ذاته في حالة قيام الطرف الأخر بعكس توقعاته ينسحب.

برج الحوت.. يتغذى على التفاصيل

رغم رومانسيته، إلا أن مولود برج الحوت لا يحب الضغط العاطفي هو بحاجة للاهتمام اليومي غير المُعلَن، كأن تسأله عن حاله دون مناسبة، أو تترك له رسالة دافئة بلا سبب، يفضل الاهتمام الحقيقي الذي لا يُطلب ويجعله يشعر بالتفاصيل، وأن تملأ حياته دون أن يُطلب ذلك.



ابراج تعترف ان الحب الحقيقي أفعال