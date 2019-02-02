شكرا لقرائتكم خبر عن يلا شوت | مشاهدة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب اليوم 2/2/2019 في دوري أبطال افريقيا والان مع التفاصيل

يستعد نادي شبيبة الساورة الجزائري لخوض مباراة قوية ضد فيتا كلوب وذلك مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فيتا كلوب على ملعبه مع شبيبة الساورة بدوري الأبطال وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الساورة قد تعادل مع الأهلي بهدف لمثله في الجولة الماضية بينما فيتا كلوب فاز على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ليدخل لقاءه المقبل بمعنويات مرتفعة.

وستكون مباراة فيتا كلوب وشبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية.

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة