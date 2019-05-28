نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس .. بوابة نتائج التعليم الأساسي

نوضح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي والتي أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس، وعلى اثر ذلك انتاب القلق والتوتر الكثير من البيوت المصرية وخاصة في محافظة القاهرة، وذلك بسبب تأخر نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف انحاء المحافظات، ومع ذلك فانه بامكانكم معرفة النتيجة لمحافظة القاهرة وذلك بكل سهولة، حيث نوضح الرابط المباشر الذي يمكنكم من خلاله الاستعلام عن النتيجة ومعرفة بيان الدرجات لكل طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، حيث اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 82%، وعلى ذلك سوف تكون النتيجة متاحة في المدارس، ويشهد موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ضغطاً كبيراً بسبب كثرة الزائرين بحثاً عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 وهذا ما نوضحه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 واجراء الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة، حيث أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019 وذلك بالاتصال مباشرة عبر الرقم 0900100 حيث يقوم الرد الآلي باستقبال رقم الجلوس الخاص بكم، ويعمل على إبلاغكم بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 واستعراض كافة درجات المواد الدراسية.

ويمنكم الاستعلام أيضاً بالدخول مباشرة على رابط “نتائج التعليم الأساسي” وإدخال رقم الجلوس واجراء الاستعلام، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 والمحافظات الأخرى.

