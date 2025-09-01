اليابان | يُعتبر مهرجان أوارا كازي نو بون واحدًا من أرقى المهرجانات الشعبية في اليابان وأكثرها شاعرية، حيث يمتزج فيه الغموض بالجمال في أجواء ساحرة. يشتهر المهرجان برقّاصيه الذين يرتدون قبعات القش العريضة التي تُخفي وجوههم، ليمنحوا رقصاتهم هالة من الغموض والهيبة، وكأنهم أرواح عابرة تتحرك على أنغام الموسيقى التقليدية....

