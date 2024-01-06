شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة القلبية، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة لأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام والأعياد المباركة بكل الصحة والسعادة والرخاء علي مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تهنئته للأخوة الأقباط: "إن يوم الـ 7 من يناير هو عيد لكل المصريين جميعاً وليس للأقباط فقط، فلا يوجد في وطننا الحبيب فرق بين مسلم ومسيحي، فجميعنا أخوة وأشقاء وشركاء في الوطن والعمل والبناء والتنمية، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مشاركة المسلمين الأخوة الأقباط أعيادهم، تأكيداً على أن المصريين سيظلون نسيجاً واحدا مهما حاول أعداء الوطن والسلام التفريق بينهم، وروح المحبة والإخاء ستظل موجودة بين الشعب، قائلا: التاريخ العسكري خير شاهد على ملاحم الوحدة الوطنية والمحبة، التي كانت ولا تزال عقيدة هذه الأمة، وفي حرب أكتوبر كان الجندي المسيحي درعا للجندي المسلم، الذي كان سيفًا لأخيه المسيحي، دامت وحدتنا صمام أمان لوطننا الحبيب.