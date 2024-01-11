رئيس الوزراء يزور مصنع "وادي السيليكون" للصناعات الإلكترونية بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "وادي السيليكون" للصناعات الإلكترونية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعة، خاصة أن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزًا للتصدير للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الهيئة نظرًا لكونه قطاعًا صناعيًا واعدًا ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود أيضًا بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك للوصول بالمنتج المصري إلى المستوى العالمي.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مصنع وادي السيليكون، الذي أوضح أن المشروع يعمل في نشاط إنتاج أجهزة الموبايل والإكسسوارات الخاصة به، ويضم 5 خطوط إنتاج، منها 3 خطوط للتجميع وخطين تغليف، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية تصل إلى 150 ألف قطعة لعدد 3 خطوط.

وأوضح رئيس المصنع أن حجم الاستثمارات بالمشروع يزيد على 25 مليون جنيه، ويصل حجم العمالة إلى 80 عاملًا مع وجود خطط لزيادة ذلك العدد كي يصل إلى 150 عاملًا.

كما تفقد رئيس الوزراء، عددًا من مكونات المصنع الذي يُقام على مساحة 1350 م2، ومراحل التصنيع به، وشملت الجولة خط إنتاج السماعات اللاسلكية، وخط إنتاج الموبايلات، وخط إنتاج الساعات الديجيتال، فضلًا عن تفقُد نماذج للمنتجات النهائية.

وتمت الإشارة إلى أن مصنع وادي السيليكون يُعد أول مصنع متخصص في مصر في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء، من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بكل أنواعها، وذلك من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات.

في السياق ذاته، لفت المهندس عبد المنعم الخواجة، إلى أن مصنع وادي السيليكون ينتج أيضًا الإكسسوارات الخاصة بشركة "جي تايد" الصينية و"infinix" و"oarimo" و"intel"، وكذلك منتجات العلامة التجارية "uniTronic" الخاصة بشركة "يوني جروب" المالكة للمصنع.

وفي ختام تفقده للمصنع، ناقش رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي المُطور الصناعي "تيدا" مسألة "الجودة" للمنتجات؛ لضمان تحقيقها ميزة تنافسية مع المنتجات العالمية المثيلة، حيث أكّد رئيس المصنع أنه يتم الاعتماد بالفعل على أفضل الأجهزة لزيادة ومراقبة جودة المنتجات.