ماكرون يزور ألمانيا مايو المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن قصر الإليزيه في باريس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة رسمية لألمانيا نهاية مايو المقبل. كان ماكرون ألغى زيارة دولة مقررة لألمانيا في يوليو 2023 بسبب اضطرابات واسعة النطاق وأعمال شغب شهدتها بلاده بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.

وتم الإعلان عن الدعوة للزيارة عقب اجتماع بين ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين أمس الاثنين.

وستتم الزيارة في الفترة من 26 إلى 28 مايو. وزار ماكرون العاصمة الألمانية حيث ألقى كلمة في حفل تأبين أقامه البرلمان للزعيم السياسي الألماني الراحل فولفجانج شويبله، الذي توفي في 26 ديسمبر. وقال الجانب الفرنسي إن الزيارة المقبلة ستكون فرصة للتأكيد على التزام البلدين المشترك بالديمقراطية، في الوقت الذي تحتفل فيه ألمانيا بالذكرى الخامسة والسبعين للقانون الأساسي، وهو الدستور الديمقراطي الذي تم تبنيه في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.