“مكافحة المخدرات” بمنطقة جازان تقبض على مقيمين لتهريبهما 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، على مقيمين من الجنسية اليمنية لتهريبهما (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.