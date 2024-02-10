شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الأحزاب: الحوار الوطني يهتم بالمحور الاقتصادي استجابة لدعوة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور الاقتصادى مع إعلان التركيز وإعطاء الأولوية للحوار الاقتصادى المستفيض والمركز، يأتى استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى حوار اقتصادى شامل.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب، أن الرئيس السيسى وجه باستمرار الحوار عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ثم وجه الدعوة لإجراء حوار اقتصادى شامل ومركز، بهدف مشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية على مختلف توجهاتها من أقصى اليمين لأقصى اليسار، لبحث الحلول المناسبة لمعالجة الآثار الناجمة عن الظروف الاقتصادية التى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة.

وأكد الطماوى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى استجاب لدعوة الرئيس السيسى ووجه الدعوة لكافة القوى الوطنية على مختلف توجهاتها السياسية للمشاركة وإرسال الرؤى والاقتراحات (وفقا لرؤية كلا منهم)، وحدد فترة زمنية لاستقبال هذه الرؤى بذات الطرق المتبعة فى الحوار الوطنى.

وثمن الطماوى، دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادى لأنه أعطى الفرصة للجميع للمساهمة والمشاركة الفاعلة فى وضع رؤى واقتراحات متنوعة على مائدة الحوار بهدف الوصول لأساليب عمل لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى من جراء الظروف الإقليمية والدولية الحالية.