أونروا: تحذر من انهيار أنشطة الإغاثة في غزة بنهاية الشهر الجاري

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كاظم أبوخلف، أنه حال استمرار الفجوة المالية للوكالة في الاتساع نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها بعد تعليق بعض الدول تمويلها، قد لا يكون أمامها سوى وقف العمليات الإنسانية في غزة بنهاية الشهر الجاري.

وقال متحدث "الأونروا" -في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء- "إن الوكالة لديها تمويل يكفي حتى نهاية الشهر الجاري وقد يمتد حتى أيام قليلة من مارس المقبل، ولكن إذا استمر هذا الوضع ستجف المنابع المالية وسيصبح الكثير من المتلقين للمساعدات في مهب الريح".

وأضاف أنه يتم التواصل مع الدول المنقطعة عن التمويل لتوضيح ما يجري وسنستمر في جهودنا لحين عودة الأمور لطبيعتها، لافتا إلى أنه لا يوجد منظمات أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة كونها أكبر مؤسسة أممية عاملة في المنطقة، وتستطيع إدارة حجم العمليات بنفس الكفاءة والاتساع.