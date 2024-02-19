استئناف الرشقات الصاروخية على قواعد الجيش الأمريكي شرق سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور الشمالي.

وحسب سبوتنيك، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".

وأشار المراسل إلى أن "دوي انفجارات سمعت في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين 19 شباط /فبراير، دون الحصول على معلومات مؤكدة سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة".

وكانت في 13 شباط الحالي، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقه صاروخية، حيث سقطت بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 120 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين من قبل الجيش الاسرائيلي منها 32 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.