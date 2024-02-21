مدير الإعلام الخارجى بسلطنة عمان: القاهرة ومسقط تربطهما علاقات متجذرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شيخة بنت أحمد المحروقي، المكلفة بأعمال مدير عام الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية، أن مصر وسلطنة عمان تربطهما علاقات متجذرة في كافة المجالات، خاصة في المجال الإعلامي، إذ يرتبط البلدان بعدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة لترسيخ وتدعيم أواصر التعاون في ذلك المجال.



وقالت شيخة بنت أحمد المحروقي، على هامش فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، إن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تعود إلى عصور التاريخ القديم، فهي ليست علاقات حديثة، وإنما تاريخية وتضرب بجذورها في أعماق الماضي، كما أن علاقة الشعبين المصري والعماني قديمة وقوية وأخوية أساسها الاحترام المتبادل، مضيفة: "إذا ذُكرت عمان تُذكر مصر، والعكس كذلك".



وأشارت إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية في المجال الإعلامي والثقافي، حيث توجد علاقات قوية بين المؤسسات الإعلامية العمانية مع نظيراتها من المؤسسات والقنوات المصرية، مشددة في هذا الصدد على العلاقة القوية الوطيدة التي تجمع وكالة أنباء الشرق الأوسط مع وكالة الأنباء العمانية الرسمية، معتبرة الوكالتين جناحين للإعلام الرسمي الموثوق وذي المصداقية في المنطقة العربية والشرق أوسطية.



ونوهت المسؤولة بوزارة الإعلام العمانية إلى أن ما يظهر قوة العلاقات بين مصر والسلطنة في المجال الإعلامي، هو أن سلطنة عمان تمتلك ملحقية إعلامية بسفارتها بالقاهرة، وهي الملحقية الإعلامية الوحيدة في المنطقة العربية، الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.



وفيما يتعلق بالروابط الثقافية بين البلدين، لفتت إلى أن العلاقة بين البلدين في الحقل الثقافي قوية ووطيدة، مستذكرة المشاركة المتميزة والمستمرة لسلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخه المختلفة، مثمنة اختيار جمهورية مصر العربية لسلطنة عمان لتكون ضيف شرف الدولة المقبلة من معرض القاهرة للكتاب في دورته المقبلة (56).



ولفتت إلى أن مصر كذلك حريصة بشكل دائم على المشاركة في المعارض والمحافل الثقافية العمانية، منوهة إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول صاحبة أكبر عدد دور نشر في النسخة الحالية من معرض مسقط الدولي للكتاب بـ128 دار نشر.



وانطلقت في وقت سابق اليوم فعاليات الدورة الـ 28 لمعرض مسقط الدولي للكتاب تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني الدكتور محمد بن سعيد المعمري، حيث يشارك في دورة هذا العام والتي تستمر حتى 2 مارس المقبل، 847 دار نشر من 34 دولة.