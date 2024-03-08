الارشيف / اخبار العالم

اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 1/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 2/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 3/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 4/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 5/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 6/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 7/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 8/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 9/10
  • اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور) 10/10

ياسر رشاد - القاهرة -  "اليوم العالمي للمرأة".. في ظل ظروف معيشية لا تتحملها النساء، تحاولن سيدات غزة النجاة وسط حرب الإبادة الإسرائيلية، جميعهن فقدوا أطفالًا وأزواجًا ورغم الظروف نجدهن قابضات على الجمر صابرت كالجبال.

 انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيدات غزة، بالتزامن مع يوم المرأة.. اليوم العلمي للمرأة" وتحولن إلى محور حديث للعالم لما يمثلونه من صورة للصمود والقوة التي يتعجب لها الجميع.

 وجميعهن في زي واحد وهو إسدال الصلاة، الزي الرسمي والأوحد لسيدات غزة، حتى يستقبلن الشهادة وهن في ملابس تسترهن.

 هنا أم فقدت جميع صغارها، وهناك أخرى فقدت زوجها، وفي مكان آخر فتاة تحاول أن تعيل أشقاءها بعد أن فقدت والديها تحت القصف، قوة وصلابة تمتلكها سيدات غزة، عبر الزمان في ظل وجود الاحتلال.

6716524a10.jpg
0279ce7029.jpg
5d16a11afe.jpg
94bda50b24.jpg
4b0206b2f2.jpg
d75dcf9440.jpg
3019e18e9b.jpg
10fba2dbfc.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements