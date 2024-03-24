عمقها 6 أمتار.. حفرة "كنز كوم الناضورة" تقود 11 متهما للسجن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل بالسجن لمدة 7 سنوات، و10 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما

ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور يفيد اشتراك متهمين في التنقيب عن آثار أسفل محل بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات اتفاق المتهم "خ.أ.خ" صاحب محل مع 10 متهمين آخرين للقيام بأعمال حفر أسفل المحل ملكه بغرض التنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

ألقي القبض على المتهمين، عدا الأول، وتبين وجود حفرة بعمق 6 أمتار أسفل المحل المشار إليه،كميات كبيرة من الردم.

وكشفت لجنة من الهيئة القومية للآثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخري باتجاه مساكن سوق الجمعة.

وأوضحت إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية ،أن كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع علي بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.