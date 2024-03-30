البابا فرنسيس يترأس قداس عشية عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

يترأس البابا فرنسيس، في هذه الأثناء، قداس عشية عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، وذلك غداة إلغاء مفاجىء لمشاركته في مراسم درب الصليب، الأمر الذي أحيا التكهنات حول وضعه الصحي.

ووصل البابا فرنسيس على كرسي متحرك قبيل الساعة 8:30 بتوقيت بيروت، لترؤس هذه القداس الذي يستمر ما لا يقل عن ساعتين.